Atp Montecarlo: Fognini-Bolelli in finale di doppio

Fabio Fognini e Simone Bolelli si stanno trasformando in una macchina da guerra nel doppio! Gli azzurri hanno infatti conquistato la finale del tabellone maschile dedicato alle coppie al "Monte-Carlo Rolex Masters", torneo Atp Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Battutto in due set 7-6, 6-3 il tandem formato dal croato Dodig e dal brasiliano Melo.

Eliminato al secondo turno da Dimitrov, Fognini si rifà nel torneo di doppio a Montecarlo, torneo quasi di casa per lui che è ligure di Sanremo, residente ad Arma di Taggia.

Fabio conquista la finale in coppia con Simone Bolelli, la seconda in un Masters 1000 dopo quella persa ad Indian Wells. I campioni dell'Australian Open 2015 superano in due set 7-6, 6-3 Dodig e Melo, secondi favoriti del seeding monegasco. Nel primo set gli azzurri trovano un break sul 3-2 ma poi perdono il servizio nel decimo game per il 5-5 e si vedono annullare tre set point: al tiebreak però rimontano dal 2-4 e vincono 8-6. Il secondo parziale si decide nell'ottavo game quando Fognini e Bolelli strappano la battuta agli avversari alla terza palla break consecutiva e poi chiudono 6-3. In finale sfideranno chi passa tra i gemelli Bryan e il duo Matkowski-Zimonjic.