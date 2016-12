Atp Montecarlo: Federer fuori ai quarti

15 aprile 2016

Dopo Djokovic, Montecarlo saluta anche Federer. Nei quarti di finale, dopo un primo set in scioltezza, il campione svizzero si è fatto rimontare da Tsonga, che poi ha avuto la meglio nel terzo parziale (6-3,2-6, 5-7). Il torneo del Principato, dunque, resta ancora tabù per Roger, che a Montecarlo ha perso quattro finali in tredici partecipazioni. Procedono invece spediti Nadal, che ha travolto Wawrinka (6-1, 6-4), e Murray, che ha strapazzato Raonic (6-2, 6-0).