Atp Miami: Nishikori travolto, Fognini in semifinale

29 marzo 2017

Come a Montecarlo nel 2013, Fabio Fognini centra la semifinale in un Masters 1000: allora fu sulla terra battuta, stavolta è sul cemento di Crandon Park, sede del "Miami Open" (mai nessun italiano così avanti sul veloce). La vittima del 29enne di Arma di Taggia è niente meno che Kei Nishikori, numero 2 del seeding e numero 4 nel ranking Atp mondiale, superato fin troppo agevolmente in due set 6-4, 6-2 in appena un'ora e 8 minuti, con anche Christian Vieri, di casa nel sud della Florida, a fare il tifo sugli spalti per l'azzurro.



Fognini, che aveva perso gli unici due confronti col giapponese, sulla terra di Madrid lo scorso anno e sul cemento di Melbourne nel 2011, salva subito una palla break nel primo game, poi strappa il servizio a Nishikori per salire 3-1 e, dopo aver perso la battuta nel momento in cui poteva chiudere permettendo all'avversario di rientrare sul 5-4, replica immediatamente e al secondo set point fa 6-4. Nel secondo parziale non c'è storia, Fabio si porta sul 3-0 e poi sul 5-1: lì non chiude la partita col servizio a favore ma, come nel primo set, rimedia subito e chiude il discorso 6-2 con un break.



In semifinale l'azzurro affronterà il vincente tra Rafa Nadal e l'americano Jack Sock: in ogni caso, a prescindere dal risultato, da lunedì Fognini tornerà nelle prime 30 posizioni della classifica Atp.