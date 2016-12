Atp Miami: Nishikori ko, Djokovic trionfa e macina record

3 aprile 2016

Novak Djokovic trionfa a Miami e continua a macinare record. Nella finale in Florida il serbo batte il giapponese Kei Nishikori con un netto 6-3, 6-3 e conquista il sesto successo sui campi in cemento di Key Biscayne, eguagliando il primato di Agassi. Nole si aggiudica così il ventottesimo Masters 1000 della carriera, uno in più di Nadal, e diventa il primo tennista della storia a fare la doppietta Miami-Indian Wells per tre anni consecutivi.

Dalla clamorosa sconfitta in semifinale agli Us Open 2014, Nole infila la sesta vittoria consecutiva contro Nishikori, apparso anche in evidente difficoltà fisica. Djoko soffre in avvio percentuali un più basse del solito al servizio, ma il giapponese - alla seconda finale di un Masters 1000 in carriera - fa ancora peggio. Ben cinque break nel primo set, tre del serbo che trova quello decisivo all'ottavo game. Strappando due volte il servizio all'avversario anche nel secondo parziale, Nole chiude la contesa in un'ora e 27 minuti: per lui è la quarta doppietta Miami-Indian Wells, terza consecutiva dopo quella del 2011. Mai nessuno come lui.