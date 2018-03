Atp Miami, Fognini fuori con Kyrgios

26 marzo 2018

Finisce al terzo turno l'avventura di Fabio Fognini al Master 1000 di Miami. Gara subito in salita per l'azzurro, che non è riuscito a leggere i servizi-bomba dell'australiano e ad allungare gli scambi per restare in partita. Secco il parziale a favore di Kyrgios, che domina il match vincendo in due set col risultato di 6-3, 6-3. Al prossimo turno il numero 20 del ranking dovrà vedersela con il vincente tra Zverev e Ferrer.