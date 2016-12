Atp Madrid: super Murray, Nadal si inchina

Successo pesantissimo quello di Murray che per la prima volta in carriera riesce ad avere la meglio su Nadal sulla terra rossa: e pensare che solo sette giorni fa lo scozzese numero 3 al mondo non aveva giocato nemmeno una finale su questa superficie. Sconfitta cocente per il maiorchino nove volte campione del Roland Garros che, per la prima volta in dieci anni, scivola fuori dalla top five del ranking Atp: da domani occuperà la settima posizione.

La partita si mette subito bene per Murray che si porta sul 3-0 nel primo set. Nadal spreca tre palle break (una con lo scozzese al servizio sul 5-3) e perde la prima partita. Stessa musica nel secondo set con lo spagnolo che perde il servizio nel primo e nel terzo game: Murray chiude 6-2 e fa calare il sipario sul torneo dopo un’ora e mezzo.

Ora Nadal, che era reduce da due successi consecutivi sulla terra rossa di Madrid, dovrà cercare l’immediato riscatto agli Internazionali d’Italia dove ha vinto sette volte in carriera, l’ultima nel 2013, e dove dal 2005 in poi è sempre andato in finale tranne in un’occasione (2008).