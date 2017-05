Atp Madrid: Nadal campione, Thiem cade in finale

14 maggio 2017

Rafael Nadal conquista per la quinta volta il torneo Atp di Madrid sui campi in terra battuta della 'Caja Magica' nella capitale spagnola e mette così in bacheca il 72esimo titolo in carriera, il 30esimo Masters 1000. Nella finalissima il 30enne mancino di Manacor, numero 5 del ranking, si impone in due set (7-6, 6-4) sull'austriaco Dominic Thiem , già sconfitto 2 settimane fa nell'ultimo atto del torneo di Barcellona.

In apertura di match Thiem, nono giocatore al mondo, sorprende Nadal strappando il servizio nel terzo gioco. Lo spagnolo però è vivo e, dopo essere andato sotto 3-1, si porta addirittura avanti piazzando 3 giochi consecutivi. Sul 5-4 l'austriaco annulla tre set point al maiorchino e così si va all'equilibratissimo tie-break, vinto 10-8 da Nadal. E' un duro colpo per Thiem che perde subito dopo la battuta nel primo game del secondo set. Sul 5-4 Rafa si vede annullare due match-point mentre nel decimo gioco è lui a dover dire di no a 4 palle del possibile contro-break del rivale e a trionfare così per la quinta volta (dopo il 2005, 2010, 2013 e 2014) nel torneo di Madrid.



Nadal non ha ancora perso in questo avvio di stagione sulla terra rossa con 15 vittorie di fila e si presenta dunque al Foro Italico da favorito. Con questo successo, arrivato dopo 2 ore e 17 minuti di gioco, il tennista spagnolo raggiunge Novak Djokovic nel numero di Masters 1000 vinti in carriera (30) e sorpassa Roger Federer nel ranking Atp portandosi al quarto posto.