Atp Halle: pure Nishikori dà forfait, Seppi in finale

20 giugno 2015

Il sorriso di Andreas Seppi sull'erba di Halle. Il tennista azzurro approda alla finale del Gerry Weber Open, torneo Atp 500 con vista su Wimbledon, sfruttando per il secondo turno consecutivo il forfait dell'avversario: dopo l'infortunio di Monfils nei quarti, ora è Kei Nishikori ad alzare bandiera bianca dopo appena 5 giochi, quando era sotto 4-1 . Per l'altoatesino, a caccia del quarto titolo in carriera, servirà un'impresa con Roger Federer.

Se nei quarti Monfils si era infortunato a partita in corso, urtando contro le protezioni del campo, Nishikori in realtà non stava bene sin dall'inizio: visibilmente fasciato al polpaccio sinistro, il giapponese è apparso da subito in difficoltà. Seppi ne ha approfittato balzando sopra 4-1, quando - dopo appena un quarto d'ora di gioco - il numero due del seeding ha detto basta, spianando all'azzurro la strada verso la sua ottava finale in carriera, seconda quest'anno dopo quella a Zagabria.



E' la decima finale ad Halle invece per Roger Federer, favorito numero uno, che sull'erba tedesca ha trionfato già sette volte, di cui le ultime due: in semifinale lo svizzero ha avuto la meglio sul croato Ivo Karlovic in due set, 7-6(3), 7-6(4). A Seppi servirà un'impresa dunque: su 12 precedenti solo una volta ha vinto l'azzurro, il colpaccio di 6 mesi fa agli Australian Open.