Atp Finals: Wawrinka fa fuori Murray, è semifinale

20 novembre 2015

Saranno Federer-Wawrinka e Nadal-Djokovic le semifinali delle Atp Finals di Londra. Nella giornata conclusiva del Gruppo Nastase lo spagnolo batte in rimonta anche il connazionale Ferrer e arriva senza sconfitte alla sfida con il numero 1 al mondo: 6-7(2), 6-3, 6-4 il punteggio per Rafa . In serata, invece, Wawrinka si aggiudica lo spareggio con un nervosissimo Murray e guadagna il derby svizzero: 7-6(4), 6-4 in favore di Stan.

Tra Nadal (numero 5 Atp e sicuro del primato nel girone) e Ferrer (settimo del ranking e già fuori dal torneo) nasce una partita piacevole dove Rafa si conferma in ottima forma. Nel primo set è andato a corrente alternata, facendosi rimontare dopo essere balzato subito sopra di due break (3-0) e sprecando una palla set al servizio sul 6-5. Perso il primo parziale, Nadal si risveglia e - strappando due volte il servizio al rivale - vince sia il secondo che il terzo set: il match si chiude in 2 ore e 37 minuti, adesso per Rafa c'è lo scoglio Djokovic.

L'altra semifinale sarà la stessa dell'anno scorso, ovvero il match tra Federer e Wawrinka. Stan infatti vince il duello di nervi con Murray, che dopo aver perso il primo set al tie break si produce in una grande rimonta da 5-2 a 5-4 e va avanti 30-0: poi però Wawrinka è bravissimo a riprendere in mano la contesa e a chiudere. Il segnale della resa per lo scozzese è la rottura della racchetta in un gesto di stizza. Ci sarà un altro derby svizzero alle Finals: quella del 2014 fu la partita degli insulti di Mirka, moglie di Federer, a 'Waw'. Vinse Re Roger, che anche stavolta parte favorito.