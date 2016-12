Atp Finals: rimontona Murray, risorge Wawrinka

16 novembre 2016

Murray rimonta, Wawrinka risorge. Nel secondo match del Gruppo A delle Atp Finals 2016 lo scozzese sconfigge Kei Nishikori dopo una maratona di 3 ore e 23 minuti (match più lungo nella storia delle Finals) col punteggio di 6-7(9), 6-4, 6-4. e resta a punteggio pieno. Lo svizzero invece si sbarazza di Cilic in due set al termine di un match molto equilibrato (7-6, 7-6). Per le semifinali è ancora tutto aperto.

Rimonta col brivido per Murray, che dimostra nel complesso una condizione fisica fuori dal comune ma commette, a dire il vero, qualche errore di troppo. E sono proprio gli errori dello scozzese a consentire ad un ottimo Nishikori di aggiudicarsi al tie break il primo set, con un 11-9 pieno di emozioni e di ribaltamenti. Poi però Murray rialza la cresta, riprende il match con ottimo piglio aggiudicandosi il secondo set con un 6-4 controllato.



Tutt'altro che in controllo il terzo periodo: Murray scappa sul 5-1, poi accusa la stanchezza e si fa rimontare fino al 5-4. Qui la prima di servizio aiuta il britannico, che vince 6-4 e fa impazzire il pubblico di Londra. Basterà un successo di Cilic contro Wawrinka (o una vittoria in tre set dello svizzero) per eguagliare il miglior risultato di sempre alle Finals: la semifinale, raggiunta per tre volte nel 2008, 2010 e 2012. Ma stavolta il numero uno del mondo punta più in alto.