Atp Finals: Nishikori sgambetta Wawrinka, Murray non sbaglia

14 novembre 2016

Andy Murray sì, Stan Wawrinka no . Nel secondo giorno della Atp Finals di Londra, sul veloce indoor della O2 Arena, lo scozzese batte in due set il croato Marin Cilic : nessun problema per il neo numero uno al mondo, che si impone 6-3, 6-2. Risultato a sorpresa, invece, nell'altra partita del gruppo McEnroe: il giapponese Kei Nishikori , numero 5 Atp, batte per la terza volta in carriera lo svizzero Wawrinka, terzo del ranking, con un netto 6-2, 6-3.

Quello di Nishikori è un autentico show, contro un Wawrinka presentatosi non nella migliore condizione. Il giapponese chiude il match senza concedere palle break allo svizzero e togliendogli quattro volte il servizio. Su sette incroci fra i due il bilancio vede ancora avanti il vincitore degli ultimi US Open per 4-3.



Nonostante sia stato proprio Cilic a far fuori Djokovic nell'ultimo torneo a Bercy e permettere il sorpasso di Murray in vetta al ranking, lo scozzese non è magnanimo col croato e lo spazza via in due set, in appena un'ora e mezzo di gioco. Il campione olimpico, accolto dal boato dei suoi tifosi, strappa subito il servizio all'avversario, subisce l'immediato controbreak ma riesce a scappare di nuovo sul 3-1 e mantenere il vantaggio fino alla fine del primo set. Nel secondo, invece, fatica fino al 2-2, poi mette il turbo, infila due break di seguito e si mette in tasca la sua ventiduesima vittoria di fila.