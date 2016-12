Atp Finals: Murray spaziale, Wawrinka out

18 novembre 2016

Se per Djokovic l'ultimo incontro del girone era stato poco più che un allenamento, lo stesso non si può dire per Andy Murray: sono serviti un'ora e venticinque minuti allo scozzese per superare in due set (6-4, 6-2) un combattivo Wawrinka. Il numero uno del mondo completa così il quadro dei semifinalisti delle Atp Finals: affronterà Raonic, mentre il serbo se la vedrà con Nishikori, che ha perso con Cilic in tre set (6-3, 2-6, 3-6).