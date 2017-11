Atp Finals: Federer parte bene

12 novembre 2017

Dopo l'assenza dello scorso anno, Roger Federer torna al Masters di Londra vincendo in due set 6-4, 7-6 contro lo statunitense Jack Sock, che non è mai riuscito a impensierire seriamente lo svizzero. Il primo set, deciso da un solo break, ha visto Federer sempre in vantaggio sul 25enne, ultimo a classificarsi. Il secondo parziale è tirato, l'elvetico si è visto annullare due palle break che hanno allungato il set fino al tie break chiuso 7-4.