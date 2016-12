Atp Finals: Djokovic rimonta, Raonic vince facile

13 novembre 2016

Masters al via con la prima giornata del "Gruppo Lendl", che prevede subito la sfida tra l'esordiente Thiem e il cinque volte campione Djokovic, trionfatore nelle ultime 4 edizioni: mai come quest'anno, però, sulle spalle di Nole spinge la pressione di dimostrare di essere ancora il più forte e vincere significherebbe riprendersi lo scettro di leader del ranking, che due settimane fa gli ha "scippato" Andy Murray. E sarà stata forse questa pressione a giocare un brutto scherzo al serbo nel primo set col giovane Thiem, 23 anni, che si aggiudica il primo set al termine di un infinito tiebreak: segni di nervosismo per Djokovic, che si becca anche un warning per aver scagliato via una pallina. "Non mi pare di essere l'unico al mondo a fare gesti di frustrazione", è stata la dichiarazione piccata in conferenza stampa di Novak, che nel secondo set si arrabbia e travolge il malcapitato austriaco non lasciandogli nemmeno un game. A senso unico anche il terzo set, col serbo che strappa il break al terzo e al settimo gioco, e chiude la contesa dopo due ore e cinque minuti di battaglia, lasciandosi andare anche ad un sorriso.



Nella gara serale, invece, un ottimo Raonic (numero 4 Atp) stende in due set un Gael Monfils (sesto del ranking) apparso decisamente sottotono: il gigante canadese impiega meno di un'ora e mezzo per mettere in ginocchio il francese.