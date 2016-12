Atp Finals: Djokovic è inarrestabile

17 novembre 2016

Un incontro senza storia in campo, totalmente inutile ai fini della classifica e necessario solo perché i biglietti della O2 Arena erano già stati venduti e c'erano 179.000 dollari in palio per il vincitore. Già la differenza tecnica tra l'attuale numero 2 al mondo (alla settima semifinale, la sesta consecutiva alle Atp Finals) e il numero 11 è evidente in condizioni normali (soprattutto sulle superfici veloci come quella londinese), poi se Goffin scende in campo solo per onor di firma e perché Monfils ha dato forfait per infortunio, allora non ci vogliono troppe parole per spiegare la passeggiata di salute di Nole.



In questi casi sono i numeri a dire tutto di un match che è stato in pratica un'esibizione: 62 punti a 42 per l'ex re del ranking, che ha concesso solo una palla break nell'ultimo game del match, ha strappato al belga quattro volte la battuta e ha conquistato l'83% dei primi punti con la prima di servizio. Praticamente ingiocabile, anche se un Goffin senza motivazioni ci ha messo del suo.