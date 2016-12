ATP Finals 2015, partono male Fognini-Bolelli

15 novembre 2015

Inizia con un rimpianto l'avventura di Fognini e Bolelli alle ATP Finals 2015 . Il duo Murray-Peers ha infatti sconfitto la coppia azzurra al termine di un match molto tirato. Dopo aver perso il primo set al tie-break , gli italiani si riprendono nel secondo parziale (6-3), ma poi sentono la pressione e si arrendono nel super tie-break (11-9). Per Fognini e Bolelli ora il torneo è in salita, ma per il duo azzurro non è ancora tutto perduto.

Per continuare a sognare e conquistare una storica semifinale, Fognini e Bolelli dovranno vincere i prossimi due incontri rimasti. Una missione difficile, visti gli avversari, ma non certo impossibile, vista comunque la qualità dei nostri tennisti. Contro Jamie Murray e John Peers, infatti, Fognini e Bolelli hanno giocato un match molto equilibrato, deciso sol da pochissimi punti. Una prova di maturità che conferma l'ottimo feeling e le ambizioni del duo azzurro.



All'O2 Arena, del resto, Murray e Peers servono bene e concedono poco. Nel primo set, dopo un grande equilibrio, la coppia azzurra si scompone nel tie-break sul 5-5 (doppio fallo di Bolelli), prestando il fianco agli avversari. Sotto di un parziale, nella seconda frazione poi Fabio e Simone alzano il ritmo, vanno subito sul 3-0, si fanno rimontare 4-3 e poi chiudono sul 6-3 anche con un pizzico di fortuna. Nel super tie-break la gara si accende. In campo ogni punto pesa e si gioca al limite, con continui break e contro-break. Alla fine la spunta la coppia australiana/britannica 11-9. Con qualche rimpianto per gli azzurri che ora non potranno più sbagliare.