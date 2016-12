Atp Dubai, Djokovic costretto al ritiro

25 febbraio 2016

Prima sconfitta stagionale per Novak Djokovic, costretto al ritiro nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai. Il campione serbo, dopo aver perso il primo set 6-3 contro Feliciano Lopez, è stato costretto a dare forfait per una infezzione ad un occhio. Si tratta dell'undicesimo ritiro in carriera ma soprattutto il serbo interrompe così la striscia di 17 tornei consecutivi nei quali ha raggiunto la finale.