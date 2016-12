Atp Amburgo: Fognini lotta, ma trionfa Nadal

2 agosto 2015

Niente da fare. Fabio Fognini lotta come un leone ma deve arrendersi a Rafa Nadal : nella finale del torneo Atp di Amburgo il tennista azzurro viene sconfitto con un doppio 7-5 dal maiorchino, che si aggiudica così il 67esimo trofeo della sua straordinaria carriera. Per Fognini, che ad Amburgo aveva trionfato nel 2013, era invece la decima finale: sale a 7 il bilancio delle sconfitte negli ultimi atti, mentre nel testa a testa lo spagnolo è ora avanti 5-2 sul ligure.

Le speranze azzurre in un successo erano davvero tante, visto che Fognini nei due incroci stagionali con Nadal era riuscito ad avere la meglio del suo avversario. In effetti la sfida è equilibrata e ben giocata da entrambi i tennisti: c'è anche tensione ad Amburgo, con Fognini che sul 5-4 a suo favore nel secondo set è protagonista di un diverbio con l'ex numero 1 del mondo al cambio campo. "Mi hai rotto i coglioni" la frase ad effetto del giocatore (in spagnolo) al rivale, probabilmente innervosito dall'entourage dell'ex numero 1 al mondo.

L'episodio contribuisce a innervosire, che fallisce due set point sul 40-15 e si lascia sfuggire il parziale di mano. Alla fine il ligure deve arrendersi, dopo le sconfitte sulla terra di Rio de Janeiro e Barcellona èa tornare al successo. Seconda finale stagionale persa da Fognini, che non riesce a ripetere l'exploit tedesco del 2013. Lo spagnolo torna re: sulla terra la sua percentuale di successi sale al 92 %.