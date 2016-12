Tennis, Roland Garros: Nadal fatica ma si qualifica al terzo turno

Con un giorno di ritardo Rafa Nadal si qualifica al terzo turno del Roland Garros sconfiggendo lo slovacco Klizan in quattro set. Inizio di match in salita per il maiorchino che perdeva 6-4 il primo set. Nadal però è bravo a non lasciare l'niziativa all'avversario, comandando sempre lo scambio e vincendo in rimonta i successivi tre parziali con l'identico punteggio di 6-3. Al prossimo turno lo spagnolo affronterà Fabio Fognini.