Wta Katowice: Giorgi show, stende la Radwanska e va in finale

Dopo le due finali perse con match point nel 2014, Camila Giorgi è pronta a dare la caccia al primo titolo Wta della sua carriera. La tennista marchigiana affonda con un netto 6-4, 6-2 la padrona di casa Agnieszka Radwanska e approda così per il secondo anno consecutivo all'ultimo atto del Katowice Open , torneo Wta International in corso sul veloce indoor della città polacca. Dall'altra parte della rete troverà la slovacca Anna Schmiedlova .

Sono stati sufficienti 75 minuti a Camila, numero 34 Wta, per avere la meglio della prima favorita del tabellone, numero 9 del ranking: prestazione impeccabile per la marchigiana, alla sesta vittoria in carriera con una Top ten, che regala all'Italia la quinta finale in singolare nel 2015.

Adesso davanti c'è la Schmiedlova, numero 67 del ranking e ben più abbordabile dell'avversaria dello scorso anno, la francese Alizé Cornet: occhio però a sottovalutare la 20enne slovacca, che a febbraio è caduta nella prima finale della sua carriera a Rio de Janeiro contro Sara Errani.