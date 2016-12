Internazionali d'Italia: il grande tennis sbarca a Roma

Tra gli uomini gli occhi saranno puntati sui(campione uscente),(che cerca il riscatto dopo un avvio di stagione deludente). In campo femminile, dopo la finale persa l'anno scorso contro Serena Williams, Sara Errani cerca un nuovo exploit. Il sorteggio dei tabelloni è previsto per venerdì 8 maggio dopo la prima fase di pre-qualificazione.

Il numero 1 della Fit, Binaghi, non ha dubbi: "Siamo riusciti a migliorare di anno in anno questa manifestazione facendole raggiungere una qualità organizzativa ai massimi livelli mondiali. Riusciremo anche quest'anno a battere tutti i record in particolare quello di affluenza del pubblico - aggiunge -. Abbiamo incrementato la capienza sia del 'Pietrangeli' che del 'Grand Stand' in attesa che ci arrivi il regalo promesso da Malagò della copertura del centrale".

Seduto al fianco di Binaghi, il presidente del Coni Giovanni Malagò si professa ottimista in merito alla copertura del campo centrale del Foro Italico: "Servono la forza, il coraggio ed i soldi. La forza ed il coraggio li abbiamo, i soldi li troviamo. Questo impianto deve essere sfruttato dal 1 gennaio e per tutto l'anno. Questa cosa la faremo. Abbiamo creato un tavolo di lavoro con i nostri stakeholder e siamo a buon punto".