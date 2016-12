Tennis, Wta Miami: l'ottava meraviglia di Serena Williams

Tutto facile per Serena Williams che batte 6-2, 6-0 la spagnola Carla Suarez Navarro e si aggiudica per l'ottava volta in carriera il torneo Wta di Miami sul cemento di Key Biscayne in Florida. La finale vive sul filo dell’equilibrio solo nei primi quattro game: poi si scatena Serena che piazza un tremendo parziale di dieci giochi a zero conquistando, a 33 anni e da numero uno al mondo, il suo 66esimo titolo su 88 finali disputate. Serena Williams conferma così il suo ottimo momento di forma: è in serie positiva da 21 match e la sua ultima sconfitta risale al Masters di Singapore contro Simona Halep.