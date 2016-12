Wta Miami: Errani completa l'opera, Pavlyuchenkova ko

Dopo Camila Giorgi e Flavia Pennetta, anche Sara Errani strappa il biglietto per il terzo turno del Miami Open, torneo Wta Premier Mandatory in corso sul cemento di Key Biscayne, in Florida. L'azzurra completa l'opera contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova, dopo che il match era stato interrotto ieri per pioggia sul 6-1, 4-1: male la bolognese alla ripresa del gioco, ma riesce comunque a chiudere 6-1, 7-6(5). Sfiderà la spagnola Muguruza.