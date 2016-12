Atp Indian Wells: Djokovic cannibale, Federer cade in finale

Novak Djokovic si conferma per la quarta volta in carriera (la seconda consecutiva) il re di Indian Wells. Il tennista serbo numero 1 al mondo ha sconfitto in tre set Roger Federer (6-3, 6-7, 6-2), secondo nel ranking Atp, al termine della finale durata 2 ore e 17 minuti. Il match ha messo in mostra tutte le qualità di due fenomeni che hanno incantato il pubblico californiano. A spuntarla è stato Djokovic, che mette in bacheca il 50esimo titolo.