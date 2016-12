Atp Indian Wells: finale amara per Bolelli-Fognini

Si chiude con una sconfitta in finale la corsa di Fabio Fognini e Simone Bolelli nel tabellone di doppio al "BNP Paribas Open", primo ATP World Tour Masters 1000 del 2015 in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il duo azzurro, vincitore a gennaio di un incredibile Australian Open, è stato sconfitto in tre set 6-4, 6-7(3), 10-7 dal tandem composto dal canadese Pospisil e l'americano Sock nella gara che assegna il titolo.