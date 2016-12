Indian Wells: Fognini-Bolelli centrano la finale nel doppio

Un altro grande colpo per la coppia Italiana formata da Fabio Fognini e Simone Bollelli. In California è arrivata la vittoria contro Dodig e Melo -ottenuta 6-4 6-3 con un'ora di dominio assoluto - che consente l'accesso alla finale di Indian Wells. E' il secondo traguardo in pochi mesi per il duo azzurro, che, dopo aver centrato lo storico titolo agli Australian Open di febbraio, proverà a ripetersi negli Stati Uniti.