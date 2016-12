Tennis, Wta Indian Wells: Pennetta sprecona, è fuori

Dopo Roberta Vinci e Sara Errani, un’altra italiana si arrende a Sabine Lisicki. Stavolta ad alzare bandiera bianca è Flavia Pennetta che non potrà quindi difendere il titolo conquistato a Indian Wells lo scorso anno quando si impose nettamente in finale sulla polacca Agnieszka Radwanska (resta quello l’ultimo torneo vinto dalla brindisina). Partita stregata quella dell’azzurra che, dopo avere sprecato troppo nel primo set commettendo due doppi falli consecutivi sul 5-4 40-30, annulla un match point nel secondo parziale e riporta in equilibrio il match vincendo 7-3 al tie-break. Il terzo set regala emozioni dal decimo game in poi: la Lisicki, che prima di quest’ anno non era riuscita a vincere nemmeno un match a Indian Wells, concede tre palle break che sono altrettanti match point ma li azzera con due servizi vincenti e un gran dritto. Si va avanti fino al tie-break e l’inerzia della partita è ormai favorevole alla tedesca che chiude 7-4 mettendo il sigillo sul match con un ace.