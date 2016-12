Tennis, Indian Wells: Pennetta batte Sharapova e approda ai quarti di finale

Non si ferma la cavalcata di Flavia Pennetta che, a Indian Wells , batte in tre set e in rimonta (3-6, 6-2, 6-3) nientemeno che la favorita Maria Sharapova e approda così ai quarti di finale del torneo che lo scorso anno l'aveva vista trionfare. Ora per la brindisina c'è Sabine Lisicki (che aveva steso prima Vinci e poi Errani ). Si ferma, sempre nello stesso torneo, la corsa di Andreas Seppi, battuto in 2 set da Roger Federer 6-3, 6-4.

La brindisina, 15esima testa di serie, ha fatto fuori in tre set Maria Sharapova e ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dove si troverà di fronte la tedesca Sabine Lisicki, numero 24 del mondo.

Flavia, al quinto confronto con la russa (2-2 nei precedenti), ha perso il primo set 6-3 ma nel secondo si è rifatta imponendosi a sua volta per 6-3 salvando 4 palle break. Nel terzo e decisivo set la Pennetta è stata letale: ha sfruttato le uniche due palle break concesse dalla Sharapova per strapparle il servizio, ha difeso alla grande i suoi turni di battuta e ha chiuso 6-2.

Non è riuscito il bis ad Andreas Seppi contro Roger Federer. Lo svizzero, nel dodicesimo confronto tra i due (10-1 finora per King Roger) ha riscattato la clamorosa sconfitta al terzo turno degli Australian Open superando l'azzurro in due set in meno di un'ora e mezza. Nel primo set Seppi, dopo aver salvato due palle break, ha ceduto il servizio nell'ottavo game e poi Roger ha chiuso 6-3. Nel secondo set c'è stata più battaglia: Federer si è portato sul 3-1 ma l'azzurro ha recuperato il break rientrando sul 3-3. Lo svizzero però ha strappato immediatamente la battuta ad Andreas per andare 5-3 e poi, dopo che l'azzurro ha difeso il servizio salvando 3 match point, ha chiuso 6-4. Negli ottavi King Roger se la vedrà con Sock.