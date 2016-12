Wta Indian Wells: out Errani, Pennetta agli ottavi

Alla trentatreenne è servita un'ora e un quarto per avere la meglio sulla Stosur, aggiudicandosi la sesta vittoria in altrettanti scontri diretti. E ora al "BNP Paribas Open" c'è un'avversaria temibile per la Pennetta che risponde al nome della Sharapova, vincente al terzo turno sulla bielorussa Victoria Azarenka (6-4, 6-3) e numero due del ranking Wta.

E' 2-2 il bilancio dei precedenti fra le due tenniste, che non si confrontano dal 2009, agli US Open (dove vinse l'italiana).

Sara Errani crolla invece in un'ora e dodici minuti: la Lisicki, finalista di Wimbledon 2013, spazza via sulla sua strada un'altra azzurra, dopo la Vinci. Fra gli altri incontri arriva a sorpresa la vittoria di Belinda Bencic su Caroline Wozniacki: 6-4, 6-4 e ora la svizzera agli ottavi troverà Jelena Jankovic.