Tennis, Wozniacki calciatrice mancata: "Per colpa di papà"

Caroline Wozniacki da bambina sognava di giocare a calcio. E' stata la stessa tennista danese a svelare questo retroscena in un'intervista a Fifa.com. "Da bimba giocava sia a calcio che a tennis, ma mi piaceva di più il pallone - ha raccontato - Mio padre era convinto che fosse uno sport per maschi e mi ha indirizzato dall'altra parte". Sulla sua fede calcistica: "Tifo Liverpool e sono pazza di Gerrard".

Con il senno di poi, papà Piotr ci ha visto sicuramente giusto, visto che la figlia è diventata una delle migliori tenniste al mondo, ha fama, soldi e gloria che difficilmente il calcio femminile le avrebbe potuto regalare.



La Wozniacki, però, ha il calcio nel sangue. "Sin da bambina in casa mia c'era sempre il calcio in televisione. Mio papà e mio fratello vedeva sempre le partite e se volevo passare un po' di tempo con loro le dovevo vedere anche io - ha spiegato a Fifa.com - Sia papà che mio fratello sono stati calciatori, il calcio fa parte della mia famiglia".



La splendida tennista è stata diverse volte ad Anfield Road. "E' un ambiente fantastico, unico. Quando i tifosi cantano "You'll never walk alone" mi viene la pelle d'oca. Ho un paio di magliette firmate da Gerrard. Un mio amico me ne ha regalata una a Doha che uso spesso per gli allenamenti".