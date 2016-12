Tennis, il dilemma della Bartoli: torna a giocare?

"Torno a giocare oppure no? Fatemi sapere cosa ne pensate". A parlare è Marion Bartoli, campionessa del tennis francese ritiratasi a sorpresa nell'agosto 2013 a due mesi dalla conquista del torneo di Wimbledon. Una notizia che aveva colto di sorpresa la Francia, che ora s'interroga sul possibile ritorno della talentuosa atleta di Le Puy-en-Velay. E' stata proprio lei su Twitter a far scattare un sondaggio tra i follower.

A soli 30 anni la Bartoli avrebbe tutte le potenzialità per un ritorno, ma appare difficile che i dolori muscolari (causa del ritiro di un anno e mezzo fa) le diano tregua adesso. Ma la storia del tennis, e dello sport in generale, è piena di grandi ritorni: non sempre vincenti, ma questo è un altro discorso...