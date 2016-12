Gossip: Ana Ivanovic diventa Catwoman

Sta per iniziare il torneo di Monterrey e i tennisti si concedono una festa in maschera. La stella assoluta del party è, come spesso le accade, la splendida Ana Ivanovic: la bella tennista serba, che secondo molti avrebbe da qualche mese una relazione con il centrocampista del Bayern Monaco Bastian Schweinsteiger, si è presentata travestita da Catwoman incantando gli altri invitati. Divertenti anche le maschere di Jovana Jaksic, Wonder Woman per una sera, e Anastasia Pavlyuchenkova, nei panni di Miss America.

Insomma, un vero e proprio spettacolo testimoniato con diverse foto (e addirittura video) sui profili Twitter e Instagram delle diverse atlete. Il popolo dei social, ovviamente, non ha fatto mancare la pioggia di retweet e complimenti per le tenniste, che ora però dovranno tornare a dedicarsi al campo. Proprio la Ivanovic, numero 6 del mondo, è detentrice del titolo a Monterrey e dovrà difendere la vittoria dello scorso anno.