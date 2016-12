Tennis, Federer batte Djokovic e trionfa a Dubai

Roger Federer vince per la settima volta in carriera il torneo Atp di Dubai. Lo svizzero ha battuto in finale Novak Djokovic per 6-3, 7-5 in 1h25' di gioco. Il campione di Basilea ha giocato benissimo i punti decisivi, conquistando 2 break su altrettante palle a disposizione, mentre ha annullato le 7 occasioni concesse al numero 1 al mondo. Per Federer è la 20esima vittoria contro Nole e il titolo numero 84 in carriera.