Wta Rio de Janeiro: trionfo Errani, Schmiedlova ko in finale

Sara Errani trionfa nel torneo Wta International sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro. La 27enne tennista bolognese si è imposta in finale sulla slovacca Anna Schmiedlova col punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 53 minuti di gioco. Per l'azzurra, numero 16 del ranking mondiale e prima favorita del torneo brasiliano, si tratta dell'ottavo trofeo conquistato in carriera, il primo dopo due anni di astinenza (Acapulco 2013).