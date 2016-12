Fed Cup: playoff, sarà Italia-Stati Uniti

Saranno gli Stati Uniti l'avversario dell'Italia nei playoff di Fed Cup, in programma il 18 e 19 aprile: la sfida, alla quale le azzurre si presentano dopo la clamorosa sconfitta contro la Francia, mette in palio la permanenza nel World Group del torneo. Italia e Usa si affrontano per la quinta volta nelle ultime sette edizioni: complessivamente nei precedenti le americane sono in vantaggio 9-4 ma le azzurre hanno vinto le ultime quattro sfide.

Ancora da definire la sede degli incontri: il sorteggio di Londra ha in ogni caso stabilito che l'Italia giocherà in casa. Ovviamente il pericolo numero uno per le azzurre di Corrado Barazzutti è rappresentato dalle sorelle Williams, tornate in Nazionale proprio lo scorso fine settimana in occasione del successo per 4-1 contro l'Argentina nel World Group II a Buenos Aires.



Serena (numero 1 nel ranking Wta) ha giocato e vinto un singolare, Venus (numero 11) ne ha giocati e vinti due. Con 17 trofei gli Stati Uniti sono la nazione più vincente nella storia della Fed Cup, anche se il loro ultimo trionfo risale al 2000. Il tabellone dei playoff sarà completato dalle sfide Olanda-Australia, Polonia-Svizzera e Canada-Romania.