Atp Zagabria: rammarico Seppi, trionfa Garcia-Lopez

Giornata nera per il tennis azzurro. Oltre all' eliminazione dell'Italia femminile dalla Fed Cup , brutte notizie arrivano anche dagli uomini. Andreas Seppi perde 2-0 con lo spagnolo Guillermo García-Lopez nella finale del "Pbz Zagreb Indoors" , torneo Atp 250 svoltosi sul veloce coperto della capitale croata. L'altoatesino, alla settima finale in carriera, si arrende 7-6(4), 6-3 dopo essere stato avanti sia nel primo che nel secondo set.

Andreas, numero 5 del seeding e reduce dagli ottavi agli Australian Open dove ha eliminato Roger Federer, gioca un buon primo set, senza perdere mai il servizio: al tiebreak scappa fino al 4-1, poi si spegne la luce e con 6 punti di fila Garcia-Lopez, terza testa di serie del torneo, balza sull'1-0. Nel secondo parziale è ancora l'azzurro ad andare avanti 3-2 strappando il servizio allo spagnolo: altra reazione iberica, quattro giochi consecutivi e match in archivio dopo un'ora e 36 minuti. Per entrambi era la settima finale Atp in carriera (Seppi non ne disputava una dal dicembre 2012) con lo stesso bilancio, 3 vinte e 3 perse: Garcia-Lopez, che nei quattro precedenti aveva sempre perso contro l'altoatesino, può calare il poker.