Fed Cup: Errani e Giorgi show, Italia-Francia è 2-0

Prima giornata trionfale per l' Italia che si porta subito sul 2-0 nella sfida di Fed Cup contro la Francia , valida per il primo turno del World Group. Nel combattutissimo singolare di apertura andato in scena sulla terra rossa del 105 Stadium di Genova, Sara Errani si è imposta su Caroline Garcia in due set col punteggio di 7-6, 7-5. Camila Giorgi ha poi sconfitto 6-4, 6-2 Alizée Cornet regalando il secondo punto alle azzurre.

Per lasi tratta del primo successo contro laal terzo tentativo. E, come i due precedenti incontri, anche questo si è rivelato un’autentica battaglia. Primo set ricco di break con la bolognese che, sul 6-5, ha la possibilità di servire per chiudere la partita ma perde il servizio a quindici. Si va al tie-break: sul 2-2 la svolta con Sarita che si aggiudica lo scambio più spettacolare del set inanellando poi altri quattro punti consecutivi per il 7-2. Combattutissima anche la seconda frazione con l’azzurra che, avanti prima 2-0 e poi 4-2, si fa in entrambi i casi raggiungere dalla Garcia. Sul 6-5 arriva il match point sulla quale la francese manda fuori il rovescio.

Combattuto anche il match della Giorgi che riesce a piazzare la prima zampata nel quinto gioco strappando il servizio alla Cornet e riuscendo poi a difendere il vantaggio salvando due palle break nel game successivo. Decisamente più agevole la seconda frazione per la Giorgi che strappa la battuta alla transalpina nel primo e nel quinto gioco chiudendo sul 6-2. Domenica alle 12 torna in campo l'Errani contro la Cornet e a seguire Giorgi contro Garcia. A chiude il programma il doppio tra le azzurre Karin Knapp e Roberta Vinci e le francesi Kristin Mladenovic e Pauline Parmentier.