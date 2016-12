Fed Cup e Giorgi senior: "C'è il doping nel tennis: legalizziamolo"

Domani (venerdì) a mezzogiornodi Fed Cup 2015 (primo turno) apre il sipario sulla sfida che vedrà impegnate a Genova le quattro tenniste azzurre convocate dalE' il momento del sorteggio, per stabilire l'ordine degli incontri che si disputeranno sabato e domenica.

E alla vigilia del match, fa discutere una intervista di Sergio Giorgi, padre di Camila, al Secolo XIX, in cui parla di doping.

"Il tennis è pieno di doping -dice Giorgi-, qualcuno ha un bravo medico che lo copre, ma basta guardare i muscoli di certe tenniste o quanto corrono certi tennisti. Non è normale".

"I controlli sono ridicoli, inutili. L'unica soluzione è lasciare il doping libero, la gente deve essere libera di drogarsi, se vuole. Io non permetterei mai che Camila lo facesse perché il doping ti distrugge e nella vita non c'è solo il tennis, è importante stare bene dopo", aggiunge.

"Il tennis è un riassunto della vita -conclude Giorgi - e nella vita c'è chi gioca sporco. La vita è una giungla e devi essere pronto a tutto".