Tennis, Australian Open: strapotere Djokovic, quinto trionfo

E' ancora Novak Djokovic il re di Melbourne. Il serbo, numero uno al mondo, ha vinto per la quinta volta in carriera l'Australian Open battendo in finale Andy Murray in quattro set col punteggio di 7-6, 6-7, 6-3, 6-0. Per Nole, che in Australia aveva vinto anche nel 2008, 2011, 2012 e 2013, si tratta dell'ottavo Slam in carriera. Murray esce dal campo con qualche rimpianto per i troppi errori commessi nelle fasi cruciali del match.