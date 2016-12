Australian Open: tutto facile per Djokovic e Wawrinka

Missione compiuta per Novak Djokovic e Stanislas Wawrinka che approdano senza problemi agli ottavi di finale degli Australian Open : il serbo numero uno al mondo ha eliminato in tre set lo spagnolo Fernando Verdasco, lo svizzero si è sbarazzato del finlandese Jarkko Nieminen. Avanzano anche David Ferrer e Key Nishikori. Nel tabellone femminile brividi per Serena Williams che perde il primo set ma rimonta e ha la meglio sull'ucraina Elina Svitolina.

Djokovic, che in carriera ha già vinto quattro volte gli Australian Open (2008, 2011, 2012 e 2013), soffre solo nel primo set (vinto 10-8 al tie-break) poi ingrana la quinta e liquida in tre set lo spagnolo Verdasco (6-3, 6-4 gli altri parziali). Agli ottavi Nole, numero uno nel ranking Atp, affronterà il 31enne lussemburghese Gilles Muller che ha sconfitto in tre set (7-6, 7-6, 6-4) lo statunitense John Isner. Prosegue l'ottimo momento di forma di Wawrinka, chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2014 a Melbourne. Lo svizzero, quarta testa di serie, ha avuto vita facile contro il finlandese Jarkko Nieminen, sconfitto 6-4, 6-2, 6-4. Agli ottavi Stan affronterà lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez. Non sbaglia il canadese Milos Raonic che si libera del tedesco Benjamin Becker in tre set (6-4, 6-3, 6-3): ora se la vedrà con lo spagnolo Feliciano Lopez che ha avuto la meglio sul polacco Jerzy Janowicz (7-6, 6-4, 7-6). Nishikori lascia per strada un set, poi prende le misure al californiano Steve Johnson (6-7, 6-1, 6-2, 6-3): il giapponese sfiderà David Ferrer, che si complica la vita contro Gilles Simone ma poi chiude in quattro set (6-2, 7-5, 5-7, 7-6). Nel tabellone femminile più complicata del previsto la qualificazione agli ottavi di Serena Williams, che perde 4-6 il primo set contro la 20enne ucraina Elina Svitolina, poi si riprende e chiude il match con un perentorio 6-2, 6-0. Al prossimo turno sfiderà la spagnola Garbine Muguruza, testa di serie numero 24. Avanza anche la slovacca Dominika Cibulkova (finalista della scorsa edizione) che batte 7-5, 6-2 la francese Alizé Cornet: ora affronterà la bielorussa Victoria Azarenka, campionessa a Melbourne nel 2012 e nel 2013, che pur senza incantare ha battuto la ceca Barbora Zahlavova Strycova con un doppio 6-4. Sorride la polacca Agnieszka Radwanska che liquida in due set l'uzbeka Varvara Lepchenko (6-0, 7-5) e si regala un ottavo di finale con Venus Williams. Fuori a sorpresa la ceca Petra Kvitova, battuta dall'americana Madison Keys per 6-4, 7-5.