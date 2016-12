Australian Open: rammarico Giorgi, passa Venus Williams

Occasione sprecata. Si ferma la corsa di Camila Giorgi agli Australian Open , primo Slam della stagione del tennis, sconfitta in tre set dall'americana Venus Williams . L'avversario era tosto, ma l'azzurra si dispera visto che a metà del secondo parziale era avanti 6-4, 5-3 e serviva per il match: la maceratese, per la prima volta in carriera al terzo turno sul veloce di Melbourne, si arrede 4-6, 7-6(3), 6-1 e agli ottavi vola la statunitense.

Match a due facce per Camila, che alterna colpi meravigliosi a tanti errori, alcuni anche banali: chiude con 62, decisamente troppi, quasi tutti però nella seconda parte dell'incontro. Per un set e mezzo infatti l'azzurra, numero 33 Wta, era stata quasi perfetta, mettendo in ginocchio la maggiore delle Williams, ex numero 1 (adesso 18) ma tornata recentemente su ottimi livelli come dimostra il trionfo ad Auckland: primo set all'italiana, che parte a razzo anche nel secondo parziale.

Il più grande rammarico è sul 6-4, 4-2, con Venus al servizio e Camila già avanti di un break: tre risposte perfette portano la marchigiana avanti 0-40. Tre palle break che, con ogni probabilità, avrebbero chiuso la contesa: invece l'americana si rimbocca le maniche e si lancia verso la rimonta. Per la Giorgi da quel momento cala la notte, perde a 0 il servizio con cui avrebbe potuto chiudere il match e crolla nel terzo parziale, alzando bandiera bianca dopo 2 ore e 26 minuti.

Dopo il ko a sorpresa di Sara Errani, esce dunque di scena anche l'ultima azzurra nel tabellone del femminile singolare. Resta in corsa però la coppia Errani-Vinci nel doppio, che nella notte ha superato la coppia formata dalla tedesca Mona Barthel e dalla lussemburghese Mandy Minella: finisce 6-0, 6-2 per le Cichis, tandem numero uno del seeding, che agli ottavi sfiderà la coppia tutta tedesca Anna-Lena Groenefeld-Julia Goerges.