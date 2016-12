Australian Open, Djokovic influenzato: allarme rientrato

Allarme rientrato per Novak Djokovic, messo ko da una forma influenzale con sintomi gastrointestinali che lo ha costretto a saltare l'allenamento di ieri. Il numero 1 al mondo si è ristabilito e scenderà regolarmente in campo agli Australian Open che scattano domani sui campi di Melbourne. "Ho avuto un paio di brutte giornate ma ora è tutto passato" ha spiegato in conferenza stampa Nole, che si è allenato bene sotto lo sguardo di Boris Becker.