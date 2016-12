Tennis show, Federer e Hewitt palleggiano su due barche

Quattro scambi in barca. Roger Federer e Lleyton Hewitt hanno dato spettacolo nel porto di Sydney a bordo di due piccoli motoscafi in movimento. Una performance ai limiti del possibile in attesa di affrontare gli Australian Open. "Dopo aver giocato sull'erba, sul cemento e sulla terra battuta, mi mancava solo una barca in movimento...", ha commentato divertito "Mister 1000 vittorie" sul suo profilo Twitter dopo l'impresa in acqua.