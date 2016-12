Atp Doha: flop Nadal, subito fuori con Berrer

Non si fa attendere la prima grande sorpresa della nuova stagione di tennis. Rafa Nadal esce al primo turno del Qatar ExxonMobil Open, torneo Atp 250 in corso sul cemento di Doha, sconfitto in tre set dal tedesco Berrer, numero 127 del ranking e arrivato dalle qualificazioni. Grande prova invece per Andreas Seppi, che supera 2-1 in rimonta l'argentino Mayer, ottava testa di serie, mentre tutto facile per Djokovic che vince 2-0 il derby con Lajovic.