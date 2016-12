Hopman Cup, Serena si sveglia con un caffè e travolge la Pennetta

Arrivata a Perth solo sabato, probabilmente Serena Williams ha accusato il jetlag e la stanchezza del lungo viaggio. Non c'è altro modo per spiegare lo 0-6 in soli 19' subito contro la nostra Flavia Pennetta nel debutto alla Hopman Cup, l'annuale gara a squadre che apre la stagione.



La caffeina ingerita al termine dell primo disastroso parziale ha dato la scossa alla numero 1 al mondo che, con n parziale di 12 giochi a tre, ha ribaltato il match e portato a casa il primo punto per gli Usa contro l'Italia (alla fine sarà 3-0 per gli statunitensi).



"E' un caffè miracoloso - ha scherzato l'americana a fine partita - Sono una bevitrice di caffè e questa mattina non l'ho bevuto. Ne sentivo il bisogno, quindi ho chiesto se fosse legale poter avere un espresso. Non lo avevo mai fatto in vita mia. Avevo bisogno di svegliarmi, di recuperare dal jetlag. Non mi sono mai divertita tanto in un match prima d'ora".