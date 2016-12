Tennis, Nadal rientro flop: Murray lo travolge in due set

Certo, i tornei esibizioni contano solo per il portafoglio, ma Rafa Nadal si aspettava senza dubbio un rientro meno disastroso dopo l'operazione di appendicite a cui si è sottoposto il 3 novembre a Barcellona.



Contro Murray il campione spagnolo ha mostrato grande ruggine e una condizione fisica davvero precaria, tanto da perdere un po' tutti gli scambi prolungati contro il britannico. La cosa più importante per il tennista maiorchino era tornare in campo dopo un 2014 ricco di infortuni: dai problemi alla schiena manifestatisi nella prima parte dell'anno, passando per un infortunio al polso che lo ha bloccato sino a fine settembre, quando è tornato in campo a Pechino, per finire con l'operazione di novembre.



Da lunedì si fa sul serio, visto che sul veloce di Doha Nadal difenderà titolo e punti conquistati nel 2014. E dal 19 gennaio il primo Slam della stagione, in Australia, torneo che l'ex numero 1 al mondo ha vinto solo nel 2009.