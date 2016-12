Tennis, Errani-Vinci miglior doppio del 2014 per l'Itf

Sara Errani e Roberta Vinci sono campionesse del mondo di doppio per il terzo anno consecutivo. Le Cichis sono state incoronate dalla Federazione internazionale di tennis (ITF), che ha assegnato i trofei ai migliori atleti del 2014. I premi in singolare sono andati a Serena Williams, prima nel ranking Wta, e Novak Djokovic, tornato in vetta proprio quest'anno. Miglior doppio maschile i gemelli Usa Bob e Mike Bryan.

Un riconoscimento importante per le due tenniste azzurre, arrivato al termine di una stagione in cui Errani e Vinci hanno trionfato agli Australian Open e soprattutto a Wimbledon, unico Slam che mancava nella loro straordinaria carriera, oltre ad aver raggiunto la finale al Roland Garros. "Siamo entrambe davvero felici - le parole delle due azzurre -. E' un grande onore aver finito l'anno ancora una volta in vetta al ranking: il nostro obiettivo per il 2015 è trionfare di nuovo in Australia e a Wimbledon".

Le Chichis sono la seconda coppia della storia a vincere il premio Itf per tre volte di fila. Il loro 2014 si è chiuso con cinque titoli in bacheca