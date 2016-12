Tennis, Coppa Davis: Federer si è finalmente allenato

Sospiro di sollievo in casa Svizzera per le condizioni di Roger Federer . A due giorni dall'inizio della finale di Coppa Davis contro la Francia, il fenomeno della racchetta si è finalmente allenato, prima uscita sul campo dopo l'infortunio alla schiena alle Atp Finals. Il numero 2 al mondo, saltata la sessione pomeridiana, ha effettuato qualche palleggio con Lammer, numero 4 della squadra elevtica, nell'impianto di Villeneuve d'Ascq a Lilla.

L'allenamento è durato circa mezz'ora. Nei primi 15 minuti, Federer ha palleggiato con Lammer da fondo campo, alternando diritti e rovesci a ritmo sempre più rapido, ma senza spostarsi molto. In seguito è avanzato sotto rete, scambiando volée anche con il capitano della squadra elvetica, Severin Luthi. Infine, si è prodotto in una ventina di servizi, senza forzare. Nel complesso, "Re Roger", che aveva un atteggiamento disteso e sorridente, non è apparso impacciato nei movimenti né incerto sulle gambe. Ma il ritmo di una partita vera è tutta altra cosa. La sua presenza nella finale resta quindi ancora incerta visto che da lunedì è la prima volta che prende la racchetta in mano. Hanno lavorato regolarmente Stanislas Wawrinka e Marco Chiudinelli, 33 anni e numero 212 al mondo, sempre in attesa che il leader della formazione rossocrociata riprenda il suo posto per cercare di conquistare alla Confederazione la prima Insalatiera.