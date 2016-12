Atp Finals, voci di spogliatoio: Federer avrebbe litigato con Wawrinka

Un piccolo gossip incrina il rapporto tra Federer e Wawrinka in vista della delicata finale di Coppa Davis contro la Francia che prende il via venerdì. Secondo alcune indiscrezioni, Stan non avrebbe gradito il tifo scatenato della moglie di Roger durante la semifinale delle Atp Finals e prima avrebbe discusso animatamente con lei in campo , poi avrebbe continuato col marito negli spogliatoi a fine partita .

Sul piccolo caso dalla squadra svizzera, per ora, non arrivano conferme o smentite. Ma alcuni fotografi presenti avrebbero assistito da vicino alla scena e riportato i fatti. Disturbato da qualche parola di troppo, Wawrinka durante il match a un certo punto si è fermato a discutere animatamente con uno spettatore delle prime file, ma nessuno aveva notato che le sue parole fossero rivolte proprio a Mirka, la moglie di Federer. Un piccolo screzio, secondo alcuni testimoni, proseguito poi al termine del match anche negli spogliatoi e che potrebbe aver rovinato il clima nella squadra in vista della sfida finale di Coppa Davis. In casa Svizzera la tensione è alle stelle. Due galli in un pollaio sono sempre troppi.