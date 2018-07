Tennis, Atp Finals: Djokovic annienta Berdych e chiude il 2014 al n° 1

Novak Djokovic chiuderà il 2014 da numero 1 del tennis mondiale. Il serbo travolge in due set (62 62) Tomas Berdych nell'ultima gara del round robin delle Finals Atp e vola in semifinale, dove sabato affronterà Kei Nishikori. Il successo sul ceco assicura a Djokovic il primo posto nel raking Atp di fine anno per la terza volta nelle ultime quattro stagioni. Strappa il biglietto per le semifinali anche Stanislas Wawrinka, che trova Federer.